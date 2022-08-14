Эдуард Басурин рассказал об уничтоженных за сутки украинской бронетехнике и складе боеприпасов ВСУ

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте

Силы русской коалиции за прошедшие сутки уничтожили три единицы боевой техники вооруженных формирований Украины и склад боеприпасов противника. Об этом сегодня рассказал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: танк, полевой склад боеприпасов, два бронетранспортера, - озвучил данные заместитель начальника Управления Народной милиции.

По словам Басурина, союзники также ликвидировали больше двадцати украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что ВСУ за прошедшие сутки 57 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 371 боеприпас. В результате погибли 5 мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке и Зайцево. Ранения получили 15 гражданских в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, Старомихайловке, один с ранее освобожденных территорий – с Старомайорского.

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