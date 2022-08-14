В ДНР готовятся к штурму оккупированной украинскими боевиками Авдеевки

После освобождения Песок теперь можно взять оккупированный город в окружение. Фото: скришот с видео пресс-службы УНМ ДНР

Командир интернациональной бригады «Пятнашка» ДНР Ахра Авидзба («Абхаз») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что позиции войск ДНР находятся в десяти минутах пешего движения от Авдеевки. Однако приступить к полноценному штурму целесообразно после того, как город будет окружен.

- Десять минут пешком и будем у первых девятиэтажек в Авдеевке. Но мы ждем наших братьев. Чтобы противник не знал, откуда мы пойдем, - сказал Ахра Авидзба.

Авдеевский укрепрайон - это полоса в 30 километров бетонных укреплений. Сейчас бои идут на подступах к оккупированному городу.

Именно из Авдеевки идут постоянные обстрелы Донецка и его окрестностей, что приводит к гибели мирных жителей. Освобождение оккупированного города начнется после предварительной подготовки.

Ранее СЦКК сообщал, что украинские боевики за прошедшие сутки 57 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 371 боеприпас.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ нанесли артудар по Пенсионному фонду в центре Донецка

В Ворошиловском районе Донецка пострадали здания в результате очередного обстрела ВСУ (подробнее)