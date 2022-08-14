В ДНР на запрещенных минах «Лепесток» подорвались 43 мирных жителя
На сегодня в ДНР на запрещенных минах «Лепесток» подорвались 43 мирных жителя, в том числе два ребенка. Об этом сообщило Представительство Республики в СЦКК.
- Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице, - сообщает СЦКК.
Для активации запрещенной мины «Лепесток» требуется нажимное усилие всего от 5 килограммов. Однако она может взорваться и при касании, а также самопроизвольно, при нагревании на солнце. «Лепестки» малозаметны, легко сливаются с естественным цветом растительности зеленого и светло-коричневого цвета.
При обнаружении мин не следует приближаться к ним, брать в руки, пытаться переместить на другое место. Необходимо сообщить об опасной находке по телефону «101», указав точный адрес обнаружения Напомним, что мины «Лепесток» на города и села ДНР с помощью артиллерии сбрасывают ВСУ.
Также СЦКК ДНР сегодня сообщил о погибшем в результате обстрела ВФУ мирном жители 1962 г.р. в Червоногварейском районе Макеевки.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донецке ребенок и женщина подорвались на украинской мине «Лепесток»
ЧП произошло в Кировском районе (подробнее)