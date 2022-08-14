ВСУ за сутки 57 раз обстреляли ДНР: под огнем оказались 10 городов и сел

Последствия обстрела Донецка

ВСУ за прошедшие сутки 57 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 371 боеприпас. Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались: Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево (южное), Байрак, Гольмовсикй, Горловка (Никитовский район), Железная Балка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район) и Старомихайловка, - говорится в сообщении СЦКК.

За прошедшие сутки погибли 5 мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке и Зайцево. Ранения получили 15 гражданских в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, Старомихайловке, один с ранее освобожденных территорий – с Старомайорского.

Повреждено 46 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, Старомихайловке, Горловке, Зайцево, Гольмовском, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.

Противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

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