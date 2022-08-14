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Политика14 августа 2022 6:58

ВСУ за сутки 57 раз обстреляли ДНР: под огнем оказались 10 городов и сел

Об этом сообщает СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Последствия обстрела Донецка

Последствия обстрела Донецка

ВСУ за прошедшие сутки 57 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 371 боеприпас. Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались: Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево (южное), Байрак, Гольмовсикй, Горловка (Никитовский район), Железная Балка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (Червоногвардейский район) и Старомихайловка, - говорится в сообщении СЦКК.

За прошедшие сутки погибли 5 мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке и Зайцево. Ранения получили 15 гражданских в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, Старомихайловке, один с ранее освобожденных территорий – с Старомайорского.

Повреждено 46 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском районах Донецка, Червоногвардейском и Кировском районах Макеевки, Старомихайловке, Горловке, Зайцево, Гольмовском, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.

Противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

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