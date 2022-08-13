В Зугрэсе почтили память мирных жителей, погибших от авиаудара ВСУ в 2014 году

Монумент в память о погибших установлен на берегу водохранилища в Зугрэсе. Фото: ВК/Жукова

Сегодня, 13 августа, трагический день в истории ДНР. В 2014 году в результате обстрела украинской авиацией пляжа в Зугрэсе погибли 13 человек, среди них трое детей. Еще 40 жителей получили ранения.

- Сегодня траурный день, который разделил жизнь жителей Зугрэса на до и после. Это тот день, который показал весь ужас войны, к которой мы не были готовы. Хочется, чтобы память о нашей истории, наших людях, о тех ребятах, которые отдали свою жизнь за Родину, всегда оставалась в наших сердцах и никогда не была переписана и забыта. Мира всем и Ангела-Хранителя! - написала в своей странице ВКонтакте глава администрации Харцызска Виктория Жукова.

Она подчеркнула, что эта дата для жителей Зугрэса стала точкой невозврата.

Сегодня мэр Харцызска (в состав этого города входит Зугрэс), представители местной власти и общественности почтили память погибших мирных жителей минутой молчания и возложили цветы к монументу, установленному на берегу водохранилища.

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