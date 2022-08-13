Команда из ДНР по футболу выиграла матч в честь 60-летия победы донецкого «Шахтера» в Кубке СССР

Юные футболисты из ДНР получили заслуженную награду в нелегком поединке. Фото: ТГ/Пушилин

Сегодня, 13 августа, юные футболисты ДНР со счетом 4:3 выиграли матч в честь 60-летия победы донецкого «Шахтера» в Кубке СССР. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- В Донбассе любят футбол. И несмотря на то, что взрослым пока не до спорта, подрастающее поколение, равняясь на лучшие традиции донецкого футбола, начинает показывать классную игру, - отметил руководитель Республики.

Товарищеский матч состоялся между юниорской сборной ДНР и командой «Знамя труда – 2» из Орехово-Зуево. Его посвятили юбилею победы донецкого «Шахтера» в Кубке СССР по футболу. 60 лет назад, в 1962 году донецкий «Шахтер» одержал победу в Кубке СССР по футболу, обыграв команду «Знамя труда».

- Юниорская сборная Республики, вдохновленная успехом команды «Шахтер», одержали сегодня победу – 4:3. Молодцы, так держать! – подчеркнул Денис Пушилин.

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