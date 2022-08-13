Двое мирных жителей Зайцево на севере Горловки погибли от огня украинских боевиков

Зайцево обстреляли крупнокалиберными артснарядами. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня, 13 августа, обстрелы поселка Зайцево на севере Горловки со стороны вооруженных формирований Украины привели к гибели двух мирных жителей. Об этом сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

-Украинские террористы убили двоих мирных жителей горловского поселка Зайцево, еще один человек ранен. Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу, — отметил мэр.

Он уточнил, что всего сегодня от рук украинских боевиков погибли трое мирных горловчан, количество раненых возросло до семи.

Позже стало известно, что в Зайцево по ул. Карбышева украинские боевики убили парня 2004 г.р. и мужчину 1978 г.р. Там же ранение получил еще один мужчина.

Также ранее сообщалось о гибели мужчины в Донецке и женщины в Макеевке. Общее число жертв украинских обстрелов среди мирных жителей за неполный день достигло пяти.

Напомним, что вчера от огня украинских боевиков погибли трое жителей Республики.

По информации представительства ДНР в СЦКК, в Зайцево повреждены несколько частных домов. Также зафиксировано прямое попадание в клуб «Досуг» и повреждена колокольня Свято-Покровского храма.

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