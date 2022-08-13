Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова провела мастер-класс для юных фигуристок из Луганска

Дети были довольны вниманием знаменитой фигуристки. Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова провела на Ледовой арене в Луганске мастер-класс для юных спортсменок. В занятии приняли участие воспитанницы КДЮСШ № 2.

- Эмоции, конечно, волнительные. Думаю, дети способные. Самое главное, чтобы у них было желание. Упорство, рвение, равняться на кумиров, если они есть. Если их нет - просто доверять своим силам, идти вперед, - сказала Сотникова.

Старший тренер отделения фигурного катания КДЮСШ № 2 Алексей Игнатенко отметил, что встреча с кумиром даст учащимся дополнительную мотивацию. Впечатлениями от мастер-класса и планами поделилась юная луганчанка Стефания Глуфицкая.

- Мне очень понравилось. Я пыталась все впитывать, как губка, все элементы, правильные движения. Хочу тоже перебраться в Россию, стать тренером. Очень мне все понравилось, - сказала участница занятия.

Аделина Сотникова - первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырехкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы).

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