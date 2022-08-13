Трое мирных жительниц из Макеевки и Горловки погибли под огнем ВСУ

Украинские боевики целенаправленно обстреливают жилые районы ДНР. Фото: ТГ/Приходько

Сегодня. 13 августа под огнем украинских боевиков погибли две жительницы Горловки и одна – в Макеевке. Еще несколько человек в Донецке и Горловке были ранены, в том числе от подрыва на минах «Лепесток».

- Женщина 1938 года рождения убита в Червоногвардейском районе Макеевки обстрелом со стороны ВСУ. Она находилась, по ул. Пархоменко в поселке Горького, — заявили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Мирная горловчанка, получившая ранения в результате обстрела со стороны укронацистов по улице Докучаева, 2, скончалась. Также в поселке шахты имени Изотова ул. Тушенская женщина бежала из магазина. В результате прилетов вражеских «градов» получила ранения, не совместимые с жизнью. Светлая память и вечный покой невинно убиенным, - сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

В этом же поселке ранение получил сотрудник исправительной колонии № 87. А по улице Зинина, 20 был ранен еще один мужчина.

Тем временем, в Донецке при обстреле Петровского района по ул. Рационализаторов, 5/7 получила ранение женщина 1952 г.р.

В результате минирования украинскими карателями территории Донецка противопехотными минами «Лепесток» ранены мужчина и женщина. В Петровском районе по ул. Мамаева Кургана, 31 пострадала женщина 1948 г.р. В Кировском районе по ул. Красная Заря на мину наступил мужчина 1976 г.р.

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