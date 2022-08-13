В Куйбышевском районе Донецка огнем украинских боевиков убит мирный житель

Украинские боевики целенаправленно обстреливают жилые районы ДНР. Фото: НМ ДНР

Сегодня, 13 августа, мирный житель Куйбышевского района на северо-западе столицы ДНР скончался в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом заявили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела Куйбышевского района Донецка по улице Угольной погиб мужчина, — сказано в сообщении.

Стало известно, что в 13.59 украинский снаряд прилетел во двор дома на улице Угольная, 15. Погибший мужчина был 1956 года рождения.

Ранее сегодня сообщалось, что по улице Изотова в том же районе на противопехотной мине ПМФ-1 «Лепесток» подорвалась женщина 1965 года рождения. Также в Куйбышевском районе столицы результате обстрела вооруженных формирований Украины ранена еще одна мирная жительница 1963 года рождения.

Всего за день в ДНР на данный момент один погибший и семеро раненых мирных жителей.

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