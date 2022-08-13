Аграрии ЛНР собрали один миллион тонн ранних зерновых и зернобобовых

Аграрии ЛНР рассчитывают получить около 1 млн т урожая озимой пшеницы. Фото: МСХиП ЛНР

Аграрии ЛНР намолотили один миллион тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Такой урожай позволит полностью обеспечить потребность Республики в продовольственном и фуражном зерне. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Республики.

- Озимые зерновые культуры убраны на 80% площадей, подлежащих уборке, в том числе озимая пшеница убрана на 80%, озимый ячмень на 91%, озимая рожь на 24% площадей, подлежащих уборке. Озимый рапс убран на 86% площадей, - говорится в сообщении.

По темпам уборки озимых зерновых культур лидируют сельхозтоваропроизводители Марковского и Белокуракинского районов, которые провели работы на более чем 95% площадей. Максимальная урожайность получена аграриями Новоайдарского и Марковского районов - 46,8 ц/га и 40 ц/га, соответственно.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Пронько сообщил, что площадь сельскохозяйственных угодий после освобождения всей территории Республики увеличилась на один млн га. Аграрии ЛНР в текущем году рассчитывают получить около 1 млн т урожая озимой пшеницы.

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