В Куйбышевском районе Донецка ранены две женщины, одна из них пострадала от мины «Лепесток»

По улице Изотова нашли сброшенные украинскими военными преступниками мины. Фото: ШТО ДНР

Сегодня, 13 августа от обстрелов ВСУ и применения мин получили ранения еще трое мирных жителей ДНР. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Украинские боевики с позиций в Нетайлово нанесли артиллерийский удар по Куйбышевскому району Донецка. В результате обстрела ранение получила женщина 1963 г.р. Также в Куйбышевском районе столицы ранена еще одна мирная жительница. По улице Изотова на сброшенную украинскими военными преступниками запрещённую противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток» наступила женщина 1965 г.р., - говорится в сообщении.

Кроме этого, ВФУ нанесли удар по селу Старомайорское в Великоновоселковском районе ДНР. По улице Заднепровской ранен мирный житель 1974 г.р.

Всего за день уже получили ранения семеро жителей. Ранее в Горловке на оптовом рынке были ранены четыре человека - мужчина 1962 г.р. и женщины 1954, 1961, 1950 г.р.

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