В районе Горловки ВСУ сбросили запрещенные мины «Лепесток» под ноги мирных жителей Зайцево

Украинские боевики массово применяют запрещенные мины «Лепесток». Фото: ТГ/Шевченко

Украинские боевики сбросили запрещённые мины «Лепесток» под ноги мирных жителей в горловском поселке Зайцево. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- Украинские боевики рассыпали противопехотные мины ПФМ-1 в горловском поселке Зайцево, «Лепестки» обнаружены по улицам Рыбалко и Лукина. Мины могут находиться и на соседних улицах, будьте крайне внимательны и осторожны, - отметили в Штабе.

Также посоветовали при обнаружении взрывоопасных предметов звонить в МЧС по номеру 101.

Напомним, ранее в СЦКК ДНР сообщали, что применение ВСУ методов дистанционной установки мин «Лепесток» уже привело к ранению 37 жителей ДНР. Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

Саперы Республиканского спасательного центра МЧС ДНР оперативно уничтожают данные взрывоопасные предметы, согласно заявкам от населения. Всего обезврежено около 19 тысяч противопехотных мин.

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