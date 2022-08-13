В ДНР расширили список льготников для получения компенсаций на покупку бытового угля

В ДНР сумма компенсации на приобретение бытового угля для льготников сейчас составляет 9 тысяч рублей, но может быть увеличена. Фото: МВД ДНР

Народный Совет ДНР внес поправки в закон «О государственном регулировании в сфере добычи (переработки) и использования угля (горючих сланцев), об особенностях социальной защиты работников горных предприятий», регламентирующий выплату компенсаций на покупку твердого топлива. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Согласно изменениям, право на компенсационную выплату имеют действующие работники шахт, шахтеры-пенсионеры (члены их семей), ветераны труда, семьи погибших шахтеров и другие категории лиц. Раннее они обладали только правом на получение угля в натуральном виде без возможности вместо этого получить деньги на его приобретение.

Также документом расширяется перечень оснований для получения компенсационной выплаты. В частности, граждане льготной категории могут получить компенсации в случае реструктуризации горных предприятий государственной формы собственности.

Закон вступит в силу со дня его опубликования на официальном сайте Народного Совета ДНР.

Напомним, что в ДНР сумма компенсации на приобретение бытового угля для льготников составляет 9 тысяч рублей, а кому не нужен уголь для приготовления пищи - 4500 рублей. Возможно, размер компенсации будет увеличен. В ЛНР на днях его подняли до 25 и 12,5 тысячи рублей в год.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР и ЛНР увеличили размер минимальной пенсии до 10 тысяч рублей

Минимальная пенсия в ДНР и ЛНР будет пересчитана с 1 июля 2022 года (подробнее)