В ДНР за сутки украинские боевики убили троих мирных жителей, еще 11 человек получили ранения

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

За минувшие сутки с 06:00 12 августа по 06:00 13 августа украинские боевики 50 раз открывали огонь по территории ДНР. об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. Было выпущено 333 снаряда и мины.

Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево (южное), Горловка (Никитовский район), Гладосово, Пантелеймоновка, Новоселовка, Новобахмутовка, Минеральное, Ясиноватая, Макеевка (Горняцкий, Червоногвардейский и Кировский районы), Александровка, Еленовка.

Поступили сведения о гибели 3 мирных жителей в Кировском районе Донецка и Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц в Калининском, Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Горняцком районе Макеевки, Никитовском районе Горловки, Александровке, из них один с ранее освобожденных территорий – с Владимировки.

Повреждено 42 домостроения в Донецке, Макеевке, Горловке, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.

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