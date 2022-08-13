В ЛНР при обрушении породы на шахте погиб горняк, еще один тяжело травмирован

Травмированному шахтеру оказали помощь и отвезли в больницу. Фото: МЧС ДНР

Горняк погиб, еще один травмирован в результате обрушения породы на шахте в поселке Червоногвардейское, входящем в состав Кировска. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

- 12 августа в 22:57 в пгт Червоногвардейское на шахте «Криничанская» в результате обрушения породы при добыче угля погиб горнорабочий 1989 года рождения, пострадал горнорабочий 1972 года рождения, - говорится в сообщении.

До прибытия сил военизированного горноспасательного отряда сотрудники шахты извлекли травмированного рабочего и тело погибшего на поверхность.

- Пострадавший с диагнозом политравма, пневмоторакс, перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу Стаханова, - добавили в МЧС.

Тем временем. горноспасатели продолжают ликвидацию пожара на шахте «Самсоновская-Западная» в Краснодоне.

Возгорание произошло 7 августа в сборном конвейерном штреке на горизонте 956 м, в момент происшествия на аварийном участке находилось семь человек, всего в шахте – 74 человека, все они самостоятельно поднялись на поверхность, пострадавших нет.

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