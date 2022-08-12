В результате обстрелов ВСУ часть Донецка вновь осталась без света

Без электричества остались 27900 абонентов в Кировском, Ленинском и Куйбышевском районах города. Фото: mintek-dnr.ru

В результате массированных обстрелов со стороны ВСУ часть Донецка вновь осталась без электроснабжения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Градоначальник уточнил, что на данный момент в городе обесточены 180 трансформаторных подстанций.

- Без электричества остались 27900 абонентов в Кировском, Ленинском и Куйбышевском районах города, - проинформировал он.

Напомним, вчера в результате обстрелов ВСУ в Донецке были также обесточены несколько районов. Ближе к вечеру украинские националисты накрыли массированным огнем Куйбышевский район города. В эпицентре ударов оказалась электроподстанция, питающая часть столицы, и жилые дома.

Кроме того, без электроснабжения остались шахты имени Засядько и Горького, расположенные в Киевском и Куйбышевском районах столицы. Под землей в это время находились более 30 горняков.

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