ВСУ обстреляли территорию химзавода «Стирол» в Горловке, возник пожар

С начала войны предприятие находилось в режиме консервации, однако в ноябре прошлого года была отлажена программа запуска двух цехов. Фото: ГП Стирол

Сегодня днем вооруженные формирования Украины обстреляли территорию химического завода «Стирол» в Горловке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель городской администрации Иван Приходько.

- ВФУ обстреляли завод «Стирол». Произошло возгорание на территории предприятия, - проинформировал мэр.

Информация о последствиях обстрела сейчас уточняется.

Напомним, 10 августа в Донецке произошла утечка аммиака из-за обстрела боевиками ВФУ пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе столицы. Началось возгорание. Жители прилегающих к предприятию жилых кварталов рассказали, что было страшно и тяжело дышать. По предварительной информации, в результате обстрела один человек погиб и еще двое получили ранения.

Как сообщили позже на предприятии, пожар удалось ликвидировать еще ночью. Случаев отравления зафиксировано не было.

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