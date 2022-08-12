В Кировском районе Донецка под обстрелом ВСУ погибли двое людей

Последствия обстрела улицы Бирюзова, 14 Кировского района. Фото: ТГ Кулемзин

В администрации города Донецка сообщили новую информацию о жертвах и разрушениях в результате дневного обстрела Кировского района столицы со стороны украинских боевиков. Так, сообщается, что под огнем ВСУ погибли двое мужчин, еще несколько человек были ранены.

- По улице Грузинская, 20 погиб мужчина 1969 года рождения. Смерть наступила до прибытия скорой помощи. По улице Глебова, 31 - погиб мужчина 1950 года рождения. Ранения получили мирные граждане по адресам: улица Бирюзова, 18 - женщина 1942 года рождения; улица Бирюзова, 14 - мужчина 1959 года рождения, - проинформировал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Кроме того, градоначальник сообщил, что по улице Глебова, 30 обстрелом были повреждены остекление окон и часть кровли, посечен фасад дома и полностью разрушена летняя кухня.

Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР заявили, что в результате сегодняшних обстрелов ВФУ в Кировском районе Донецка число раненых возросло до 3 человек.

- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, - призывают там жителей.

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