В Донецке украинским обстрелом поврежден ясли-сад

Воронка от украинского снаряда в Куйбышевском районе Донецка. Фото: t.me/dnronline

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка пострадал ясли-сад компенсирующего типа для детей с нарушением речи №191, расположенный по улице Зоологической, 19. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Прямым попаданием снарядов ВФУ разрушена кровля и перекрытие между 1 и 2 этажами, - проинформировал он о характере нанесенных социальному объекту повреждений.

Мэр также отметил, что от зверств украинских боевиков продолжают страдать мирные люди. Так, в Куйбышевском районе Донецка по улице Степаненко была ранена женщина 1978 года рождения. В Кировском районе по улице Лермонтова, 36 пострадала женщина 1945 года рождения. А в поселке Александровка, расположенном на западе Донецка, по улице Ленина был ранен мужчина 1956 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось, что ВФУ обстреляли хлебозавод в Петровском районе Донецке. В результате огневого поражения работа пищевого предприятия была приостановлена, так как серьезно повреждено здание самого завода и находящееся там оборудование.

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