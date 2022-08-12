Размер минимальной пенсии в ДНР увеличили

В Республике предпринимают шаги по социальной поддержке и защите населения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Донецкой Народной Республике было принято решение о повышении минимального размера пенсии гражданам. Соответствующее постановление №193 утвердил Государственный комитет обороны страны.

В документе говорится, что перерасчет пенсий будет произведен жителям с начала июля. Теперь размер минимальной выплаты пенсионерам составит 10 тысяч рублей.

- Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года размер минимальной пенсионной выплаты (с учетом надбавок, повышений, иных доплат к пенсии, за исключением надбавки к пенсии лицам, имеющим статус «Почетный донор Донецкой Народной Республики»), в том числе по случаю потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, - 10 000 российских рублей 00 копеек, - сказано в постановлении.

Напомним, ранее аналогичное решение приняло Правительство Луганской Народной Республики.

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