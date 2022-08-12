На текущий момент в Донецкой Народной Республике задействованы 5 таможенных постов Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ДНР открыли новые таможенные посты для ввоза авто - их организовали в Мариуполе и Волновахе. Об этом сообщили в Министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики.

В ведомстве пояснили, что новые посты определены местом проведения осмотра и составления документов для транспортных средств, которые ввозятся на территорию страны.

- Таможенные посты «Волноваха» и «Азов-порт» определяются местом проведения таможенного контроля и оформления транспортных средств, ввозимых гражданами и субъектами хозяйствования для свободного обращения на таможенной территории ДНР, местом постановки на учет лиц, осуществляющих операции с товарами в таможенных органах ДНР и местом осуществления таможенного оформления товаров с использованием грузовой таможенной декларации, - рассказали в министерстве.

Отметим, что таким образом на текущий момент в Донецкой Народной Республике задействованы 5 таможенных постов - «Донецк», «Донецк-Южный», «Харцызск», «Волноваха» и «Азов-порт». Крайние два располагаются по следующим адресам: Волноваха, улица Шевченко, 133; Мариуполь, улица Лунина, 99.

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