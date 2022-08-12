Украинские боевики обстреляли хлебозавод в Донецке

Работа пищевого предприятия была приостановлена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вооруженные формирования Украины в ночь на 12 августа нанесли артиллерийский удар прифронтовому Петровскому району Донецка. В результате попаданий снарядов сильно пострадал местный хлебозавод. Последствия обстрелов показал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Сообщается, что в результате огневого поражения работа пищевого предприятия была приостановлена, так как серьезно повреждено здание самого завода и находящееся там оборудование. Кроме того, отмечаются разрушения в жилых домах, которые расположены на ближайших улицах Петровского и Путь Социализма.

Тем временем украинские боевики продолжают целенаправленно обстреливать Донецк. Сегодня утром под огнем 155-миллиметровой артиллерии оказались район шахты имени Калинина и склады предприятия «Донтехснаб» в Калининском районе города. Вследствие возгорания последних два человека получили ранения. Кроме того, стало известно, что в Киевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ была вновь обесточена шахта имени Засядько. Под землей остаются 109 горняков.

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