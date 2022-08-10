В Горловке сгорел развлекательный комплекс в результате обстрела ВФУ

Прямое попадание снаряда вызвало пожар, развлекательный комплекс сгорел полностью. Фото: пресс-служба администрации Горловки

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Горловке. В результате обстрела зафиксированы повреждения жилых домов и развлекательного комплекса. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В жилом массиве «Солнечный» зафиксировано повреждение частного дома по улице Пролетарская, 8. Прямое попадание в развлекательный комплекс «Бермуды» на улице Рогозина вызвало пожар, здание уничтожено, — отметили в ведомстве.

В поселке Гольмовский повреждены газопроводы на улице Новозаводская, 47, 49. Кроме того, обесточено 19 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения остались 1836 абонентов.

Обстрел жилмассива произошел около пяти утра. Украинские боевики выпустили шесть снарядов калибром 155 мм с позиций, расположенных в Озаряновке. Позже по поселку Гольмовский было выпущено еще шесть снарядов калибром 122 мм.

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