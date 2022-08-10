В Петровском районе Донецка ранен мирный житель

ВФУ продолжают атаковать жилые кварталы Донецка (архивное фото). Фото: пресс-служба администрации Горловки

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Петровскому району Донецка около 9:00. В результате обстрела один мирный житель получил ранение, также зафиксированы повреждения домов. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района ранен мужчина 1959 года рождения. С осколочным ранением брюшной полости пострадавший доставлен в ОЦКБ, — отметил мэр.

Кроме того, зафиксированы повреждения остекления по улицам Петровского, 262, 264 и Добровольского, 1. На улице Шестакова, 5 повреждено остекление и кровля.

Украинские боевики выпустили по району восемь снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в населенном пункте Красногоровка.

Тем временем украинские вооруженные формирования открыли огонь по частному сектору в Куйбышевском районе Донецка. Специалисты зафиксировали возгорание летней кухни и повреждение остекления по улице Электросварщиков, 3/1. На соседнем участке загорелся гараж. На улице Сомова, 38 повреждена кровля и остекление в доме.

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