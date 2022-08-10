Два энергетика погибли в результате подрыва на мине в Новоайдарском районе ЛНР

Два энергетика погибли, за жизнь третьего борются врачи. Фото: архив «КП»

Возле высоковольтной линии «Лисичанская» в Новоайдарском районе ЛНР на противотанковой мине подорвался автомобиль УАЗ, внутри которого находились три сотрудника Лисичанского РЭС. В результате два энергетика погибли, один получил ранение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Луганской Народной Республики.

— В результате взрыва мужчины 1969 и 1973 годов рождения погибли на месте. Мужчина 1981 года рождения с диагнозом минно-взрывная травма, ожогами лица, живота, верхних и нижних конечностей, дермалогическим шоком в тяжелом состоянии был доставлен в Новоайдарскую многопрофильную больницу, где ему оказали медицинскую помощь, — отметили в пресс-службе.

Позднее пострадавший был госпитализирован в Луганскую Республиканскую клиническую больницу.

Трагедия произошла в районе поселка городского типа Смоляниново Новоайдарского района Луганской Народной Республики.

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