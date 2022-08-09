В результате удара ВФУ по Киевскому району Донецка ранен мирный житель

ВФУ ранили мирного жителя в Киевском районе Донецка (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Киевскому району Донецка. В результате обстрела мирный житель 1965 года рождения получил ранение. Также зафиксированы повреждения домов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В результате обстрела зафиксировано повреждение здания завода по производству полиэтиленовых труб проспекте Партизанский, 108 «а». Также повреждены частные жилые дома по адресам: ул. Манюшко, 13-15; ул. Воронихина, 37, 41, 49; ул. Сорочинская, 3, 21, 44; ул. Рубенса, 29, 36, 38, 49, — отметили в ведомстве.

Кроме того, на улице Рубенса, 31 произошло возгорание автомобиля и поврежден газопровод. На улице Сорочинская, 46 также поврежден автомобиль и газопровод.

Киевский район Донецка обстреляли с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Нетайлово. Было выпущено пять снарядов калибром 152 мм

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