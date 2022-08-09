Российские регионы ремонтируют 280 школ в ДНР

Денис Пушилин посетил ремонтные объекты в Шахтерске, Харцызске и Кировском. Фото: пресс-служба Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике сейчас ремонтируются 407 школ из почти 600. Около 280 из них — с помощью российских регионов, которые взяли шефство над городами Республики. Денис Пушилин посетил три такие школы в Харцызске, Шахтерске и Кировском. Об этом Глава ДНР сообщил в своем телеграм-канале.

— Регионы-шефы: Нижегородская область, Сахалинская область и Якутия стараются как для себя. Директора школ не скрывают радостных улыбок: не ожидали такого масштаба работ. В Кировском от здания остались только стены – школа действительно получает капитальный ремонт, — отметил лидер Республики.

Денис Пушилин также подчеркнул, что отношение к детям очень наглядно демонстрирует государственный подход. При Украине эти школы десятилетиями не ремонтировались, но пришла Россия и начались кардинальные сдвиги к улучшению жизни людей.

Глава Республики поблагодарил губернаторов регионов за трепетный подход к подшефным территориям, а также Юрия Трутнева, полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, за то, что, несмотря на расстояние, Донбасс ощущает братское отношение Дальнего Востока.

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