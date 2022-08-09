Российские строители начали ремонт домов в Новоазовском районе

Ремонт уже начат в первых 11 домах Новоазовского района. Фото: пресс-служба Министерства строительства ДНР

Строители из России начали ремонт в первых 11 домах в Новоазовском районе ДНР. Всего восстановить планируют 506 домостроений, которые повреждены не более чем на 30%. Об этом сообщили в Министерстве строительства Донецкой Народной Республики.

— Большинство домов уже обследованы, составлены дефектные акты, определена очередность выполнения работ и завезены необходимые материалы, — отметили в ведомстве.

В Минстрое подчеркнули, что строители компании «Фонд развития территорий» уже приступили к работам на 11 объектах. В ремонте задействовано 60 специалистов из разных регионов Российской Федерации. Участвуют в восстановлении и местные жители.

Напомним, что ранее в Новоазовске начали ремонтировать районную больницу. Также запланирована покупка оборудования и благоустройство территории. Восстановительные работы ведутся в рамках шефства Московской области над Новоазовским районом.

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