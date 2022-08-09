ВФУ обстреляли коксохим в Макеевке

ВФУ продолжают наносить удары по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Ясиновский коксохимический завод в Макеевке. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— Зафиксировано попадание в кровлю административно-бытового корпуса Ясиновского коксохимического завода в Кировском районе Макеевки по улице 50 лет Образования СССР, 5, — отметили в ведомстве.

Обстрел Макеевки начался около 10:00. Всего по району было выпущено пять снарядов калибром 155 мм. Обстрел велся из населенного пункта Орловка.

Тем временем украинские боевики открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. Было выпущено шесть снарядов калибром 152 мм из населенного пункта Нетайлово, в результате чего повреждения получили многоквартирные дома по улицам Шахтерской Славы,12, 14 и Зуевская, 24, 25.

Напомним, что сегодня ВФУ обстреляли Кировский район Донецка. По уточненным данным, два мирных жителя погибли, семь получили ранения.

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