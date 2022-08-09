В Северодонецке восстанавливают водоснабжение

Здание насосной станции в Северодонецке также пострадало от обстрелов ВФУ. Фото: пресс-служба Правительства ЛНР

В освобожденном Северодонецке налаживают водоснабжение города. Сейчас специалисты «Луганскводы» и саперы готовят к запуску насосную станцию, которая серьезно пострадала от обстрелов вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Луганской Народной Республики.

— Мероприятия по восстановлению водоснабжения Северодонецка продолжаются. По поручению председателя Правительства создан оперативный штаб, который возглавляет первый вице-премьер Юрий Говтвин, — отметили в сообщении.

В Правительстве также подчеркнули, что в восстановлении города участвуют коммунальные службы и профильные министерства при участии российских специалистов.

Напомним, что ранее Глава Луганской Народной Республики заявил о разминировании большей части Северодонецка. В первую очередь саперы обследовали водоводы, водонапорные башни, скважины, ЛЭП, газоводы и газораспределители.

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