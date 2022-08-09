Количество раненых от обстрела ВФУ Кировского района возросло до семи человек

Количество жертв от украинской агрессии в Кировском районе выросло до семи. Фото: t.me/dnronline

Стали известны уточенные данные о пострадавших в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Кировского района Донецка. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— Количество раненых по улице Бирюзова мирных жителей выросло до семи человек, убиты двое гражданских, — отметили в ведомстве.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин подчеркнул, в результате обстрела Кировского района в 10:30 пострадала женщина 1934 года рождения. С контузией и осколочным ранением предплечья жительница доставлена в ГБ № 24.

Кроме того, еще одну пострадавшую на ул.ице Бирюзова мирную жительницу 1974 года рождения с осколочным ранением бедер и спины бригада скорой помощи доставила в ГБ № 24.

Также зафиксированы разрушения магазина «Бригадир» по улице Бирюзова, 36.

Напомним, что украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка около 10:50. По району было выпущено семь снарядов калибром 122 мм.

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