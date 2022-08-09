Союзные войска за сутки уничтожили порядка 40 украинских боевиков и две огневые точки

Союзные войска продолжают наносить серьезный урон противнику
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Военнослужащим Донецкой Народной Республики при поддержке Вооруженных сил России удалось уничтожить военную технику украинских боевиков, а также две огневые точки в районах населенных пунктов Авдеевка и Новомихайловка. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.
— Совместными действиями военнослужащих ДНР и России уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: одна 122-мм гаубица Д-30, один БпЛА «Фурия» и два БТР, — подеркнули в оборонном ведомстве.
Тем временем официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики капитан Иван Филипоненко отметил, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 40 человек личного состава, шесть бронетранспортеров и четыре единицы специальной автомобильной техники.
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