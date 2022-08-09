За сутки в результате обстрелов ВФУ погибли четыре мирных жителя, ранены 17

ВФУ продолжают обстреливать Петровский район Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

Украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. За сутки ВФУ 81 открывали огонь по Республике. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— За прошедшие сутки поступили сведения о гибели четырех гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Ясиноватой и Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 17 гражданских лиц в Кировском, Киевском, Куйбышевском, Петровском, Червоногвардейском районе Макеевки, Гольмовском, Светлодарске, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что в результате обстрелов повреждено 45 домостроений в Петровском, Кировском, Куйбышевском, Киевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке, Гольмовском, Зайцево, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском – артиллерию 155, 152 и 122 мм. На горловском – РСЗО «Himars», «Ураган», «Град», артиллерию 155 и 122 мм, минометы 120 мм.

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