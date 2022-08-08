В Куйбышевском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался мирный житель

Для активации запрещенной мины «Лепесток» требуется нажимное усилие всего лишь от 5 килограммов

Сегодня, 8 августа, в Донецке мирный житель подорвался на запрещенной мине ПФМ-1 («Лепесток»). Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- На улице Семенова-Тянь-Шанского в Куйбышевском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина, - говорится в сообщении штаба.

ВСУ продолжают обстреливать города и села Республики снарядами, начиненными противопехотными минами.

- Для активации запрещенной мины «Лепесток» требуется нажимное усилие всего лишь от 5 килограммов. Страшно представить, что такая мина может сделать с ребенком, - говорится в сообщении СЦКК ДНР.

Представительство Республики в СЦКК создало интерактивную карту местности с районами, наиболее зараженными минами «Лепесток». Это не точная карта минных полей, но в зонах, отмеченных красной заливкой, нужно соблюдать наибольшую внимательность и осторожность: передвигаться только по асфальтированным дороге, в случае обнаружения опасности сообщить по телефону 101.