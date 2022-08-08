В ДНР приняли план восстановления и развития Мариуполя

В Мариуполе началась большая стройка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Работы по восстановлению Мариуполя выходят на новый уровень организации и поддержки как на республиканском уровне, так и в Правительстве Российской Федерации. Об этом сегодня заявил мэр города Константин Иващенко.

- До начала отопительного сезона вместе нам предстоит выполнить ряд задач. Это восстановление объектов критической инфраструктуры, подготовка маневренного фонда для горожан, утративших жилье, а также работы по восстановлению городского жилого фонда. В ближайшее время работа по этим направлениям существенно ускорится, - сообщил Константин Иващенко.

Мастер-план по восстановлению и развитию Мариуполя принят и окончательно утвержден.

Накануне предстоящий объем работ лично оценили заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Уверен, что все поставленные задачи будут выполнены на отлично и в запланированные сроки, - отметил градоначальник.

Ранее шла речь о полном восстановлении самого большого города на побережье Азовского моря за 3 года.

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