Сегодня, 8 августа, равно как все последние дни, украинские боевики с утра до вечера обстреливают Петровский район Донецка.

В Петровском районе Донецка с начала дня погибли два мирных жителя, еще трое – ранены

- В результате сегодняшнего обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка погибли 2 человека и еще 3 мирных жителя получили ранения, - сообщает Штаб территориальной обороны Республики.

Напомним, что украинские боевики за сутки 62 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 425 боеприпасов. Под их огнем оказались: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка, Гольмовский, Металлист, Зайцево, Новобахмутовка, Новоселовка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка и Еленовка.

За прошедшие сутки трое мирных жителей погибли в Петровском районе Донецка, ранения получили пятнадцать мирных жителей в Кировском, Куйбышевском, Петровском районах Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки.

- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, - обратились к дончанам в штабе территориальной обороны.

Сведения о последствиях обстрелов украинских боевиков продолжают поступать.

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