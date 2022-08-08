Омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала о механизме поиска захоронений и идентификации жертв украинской агрессии

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Межведомственная комиссия по розыску пропавших без вести начинает работу в освобожденных районах ДНР с составления карты обнаружения тел и стихийных захоронений. Об этом и всех других этапах работы специалистов Донецкому агентству новостей рассказала Уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- Мы приступаем к работе как только позволяет ситуация с безопасностью в конкретном населенном пункте или городе. На основании данных от военнослужащих, сотрудников МЧС и местных жителей составляется карта мест обнаружения тел и стихийных захоронений, - сказала Дарья Морозова, отметив, что в работе также задействованы сотрудники МВД, Генпрокуратуры, Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе ДНР, госпредприятия «Ритуал» и Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы.

По словам Омбудсмена, следующий этап - сбор тел погибших на поверхности или их эксгумация. Останки доставляют в морг, где проводится их судебно-медицинское исследование, у всех трупов отбирается биоматериал для ДНК-типирования, для установления личности проводится фотоопознание, фиксируются особые приметы. Если личность установлена и есть родственники, тело передается семье для захоронения. В остальных случаях погребение проводится комиссией.

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