В Донецке 30 тысяч абонентов остались без электричества

Восстановительные работы продолжаются. Фото: Министерство угля и энергетики ДНР

Порядка 30 тысяч абонентов на западе Донецка остались без электричества в результате обстрела. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате боевых действий в Петровском районе обесточены 187 трансформаторных подстанций. Без электроснабжения оказались более 29 тысяч абонентов, - рассказал Алексей Кулемзин.

По данным СЦКК, в 15.00 по поселку шахты «Трудовская» в Петровском районе, что на западе Донецка, было выпущено десять мин калибром 120 миллиметров.

За прошедшие сутки украинские боевики 62 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 425 боеприпасов. За данный период трое мирных жителей погибли в Петровском районе Донецка, ранения получили пятнадцать мирных жителей в Кировском, Куйбышевском, Петровском районах Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки. Противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

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