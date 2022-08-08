В Донецке назвали виновных во вчерашнем обстреле города

7 августа ВФУ обстреляли Киевский район Донецка. Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили этот факт.

Последствия обстрела столицы ДНР. Фото: СЦКК

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в северо-западном направлении от Донецка, с применением РСЗО RM-70 (122 мм). Боевая часть была усилена предварительно сформированными осколками, для нанесения большего ущерба, - говорится в сообщении СЦКК.

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в северо-западном направлении от Донецка, с применением РСЗО RM-70 (122 мм). Боевая часть была усилена предварительно сформированными осколками, для нанесения большего ущерба, - говорится в сообщении СЦКК.

По данным военных экспертов, обстрел жилых кварталов Донецка украинские преступники совершили из вооружения, поставленного им Чехией в апреле этого года.

- Это зона ответственности 110-й отдельной механизированной бригады (командир – полковник Кураш Евгений Юрьевич), - говорится в сводке СЦКК.

Зафиксированы повреждения: ул. Щорса, 97 - Донецкий техникум химических технологий и фармации; ул. Щорса, 97«а» - магазин «Наутилус»; ул. Щорса, 110 - административное здание ГП "Вода Донбасса"; пр. Таманский, 18 – База хранения сантехники и плитки.

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