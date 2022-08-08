В Горловке на улице Федосеева ранило женщину

Пострадавшую госпитализировали

Сегодня, 8 августа, в Горловке на улице Федосеева ранение получила мирная жительница. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

Ранее сообщалось, что сегодня в Горловке на улице Немировича-Данченко (микрорайон «Восточный») погибла мирная жительница. Горловчанка получила осколочные ранения несовместимы с жизнью.

По сообщению мэра Горловки Ивана Приходько, в результате обстрела ВСУ микрорайона «Восточный» выбиты стекла в школе № 49, повреждена многоэтажка на Немировича-Данченко, 14. Перебит газопровод.

ВСУ обстреливают и горловские поселки.

- Зафиксированы попадания вражеских снарядов в п Зайцево по ул. Героическая, 23 (разрушена летняя кухня). В Гольмовском на ул. Федосеева, 24 перебиты газопровод и линия электропередач, повреждено остекление в доме, посечена машина, разрушена хозпостройка. Ул. Советской Армии, 30 (попадание в жилой дом, разрушена летняя кухня; перебит газопровод), - рассказал Иван Приходько.

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