ВСУ обстреляли Светлодарск: ранены три мирных жителя

Пострадавших госпитализировали

Сегодня, 8 августа, украинские боевики обстреляли Светлодарск в ДНР. В результате ранения получили трое мирных жителей. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

- ВФУ обстреляли Светлодарск, повреждены два детсада, гостиница и ресторан, - добавили в штабе.

Боевики атаковали город около двух часов ночи. В 10-этажной гостинице разрушили верхние этажи, здание ресторана неподалеку уничтожили полностью. Фотографии с места событий показал телеканал «Звезда».

По данным СЦКК, за прошедшие сутки украинские боевики 62 раза обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 425 боеприпасов. В результате трое мирных жителей погибли в Петровском районе Донецка, ранения получили пятнадцать мирных жителей в Кировском, Куйбышевском, Петровском районах Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки. Противник применял РСЗО «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

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