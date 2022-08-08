Улица Немировича-Данченко, где произошло непоправимое. Фото: Телеграм Ивана Приходько

Сегодня, 8 августа, в Горловке на улице Немировича-Данченко, что в микрорайоне «Восточный» Калининского района, погибла мирная жительница. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

Горловчанка получила осколочные ранения несовместимы с жизнью. По данным СЦКК, в 06.55 по Горловке было выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО).

По сообщению мэра Горловки Ивана Приходько, в результате обстрела ВСУ микрорайона «Восточный» выбиты стекла в школе № 49, повреждена многоэтажка на Немировича-Данченко, 14. Перебит газопровод.

ВСУ обстреливают и горловские поселки.

- Зафиксированы попадания вражеских снарядов в п Зайцево по ул. Героическая, 23 (разрушена летняя кухня). В Гольмовском на ул. Федосеева, 24 перебиты газопровод и линия электропередач, повреждено остекление в доме, посечена машина, разрушена хозпостройка. Ул. Советской Армии, 30 (попадание в жилой дом, разрушена летняя кухня; перебит газопровод), - рассказал Иван Приходько.

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