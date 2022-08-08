В Петровском районе Донецка погиб мужчина

В Донецке в результате обстрела ВСУ погиб мужчина. Фото: Архив «КП»

Сегодня, 8 августа, в Петровском районе Донецка погиб мирный житель. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

- Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Петровский район Донецка, по ул. Дружной погиб мужчина, - говорится в сообщении штаба.

Между тем, сегодня по оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – мужчины 1965 г.р. в результате вчерашнего обстрела ВФУ Петровского района Донецка. Мирный житель был ранен на улице Комсомола Украины, 39.

Таким образом, общее количество жертв среди мирных жителей от атак ВФУ за 7 августа этого года составило 20 человек, в том числе 3 погибли и 17 ранены.

- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, - обратились к дончанам в штабе территориальной обороны. Сведения о последствиях обстрелов украинских боевиков продолжают поступать.

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