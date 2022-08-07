Украинские боевики убили в Киевском районе Донецка двоих жителей и одного ранили

На улице Революционной после обстрела вспыхнуло пламя. Фото: Скриншот видео ТГ/ЧП Донецк

Сегодня, 7 августа, вечером украинские боевики открыли массированный огонь из тяжелой артиллерии по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. В результате погибли двое мирных жителей и еще один был ранен. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Совершив вечерний обстрел Киевского района Донецка, украинские каратели лишили жизни мирных людей. Погибли двое мужчин - 1978 года рождения (ул. Панкратовой, 24) и 1963 года рождения (ул. Революционная, 11), - говорится в сообщении.

Также ранения грудной клетки и поясницы получила женщина 1962 г. р. Она доставлена в больницу имени Калинина.

Напомним, что улицы Панкратовой и Революционная находятся недалеко от Привокзальной площади.

Сегодня это не первое кровавое преступление. Днем погиб охранник автотранспортного предприятия «Донтех».

Также стало известно, что украинские боевики обстреляли Никольское в Волновахском районе ДНР, ранены двое мужчин.

Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ на 21 час 7 августа составляет 14 человек (3 погибли, 11 ранены).

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