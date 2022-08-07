ВСУ обстреляли район больницы №27 на Текстильщике в Донецке

Прилет снаряда возле 27-й больницы на Текстильщике. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 7 августа, украинские боевики нанесли артудар по району больницы №27 на Текстильщике в Кировском районе Донецка. Ранение получила 48-летняя жительница. Ранее в этом районе был ранен мужчина. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Прилет возле 27-й больницы на Текстильщике, Кировский район. В результате пострадала женщина 1974 г. р. – осколочное ранение правого плеча, контузия; направлена в больницу № 24. В доме на ул. Терешковой, 18 повреждено остекление в 1-м подъезде, - говорится в сообщении.

Ранее в Кировском районе города в результате обстрела по адресу: ул. Кирова, 19/1, получил ранение мужчина 1989 г.р. С осколочным ранением шеи пострадавший госпитализирован в городскую больницу № 6.

А сейчас украинские боевики открыли мощный артиллерийский огонь по Киевскому и Куйбышевскому районам. Под обстрелом, в частности, район Привокзальной площади.

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