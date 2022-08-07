Глава ДНР побывал на отбитых у ВСУ позициях в Песках

Денис Пушилин впечатлен успехами защитников Донбасса. Фото: Скриншот видео АГ ДНР

Отступая из Песок, украинские боевики бросили боекомплект, амуницию и карты с боевыми приказами. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон «Сомали») провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают. Парни всегда в самых горячих точках. Пески брать было сложно — противник там буквально вгрызся в землю: даже между подвалами домов были прорыты тоннели. Но это им не помогло — бежали, бросив БК, амуницию, тела своих «побратымив», — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

По его словам, в одном из брошенных блиндажей военнослужащие ДНР нашли карты с боевыми приказами.

- Так что трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения, — пояснил руководитель государства. - Впечатлен настроем ребят, победа неизбежна!

Напомним, поселок Пески примыкает к Донецку с северо-запада, с его территории ВСУ на протяжении 8 лет обстреливали преимущественно север и запад Донецка.

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