ВСУ обстреляли автотранспортное предприятие на западе Донецка, есть погибшие и раненые жители

Последствия обстрела автотранспортного предприятия «Донгортех». Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 7 августа, двое жителей погибли и трое получили ранения в Петровском районе столицы вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Отмечается, что один мужчина погиб, а двое мужчин и одна женщина пострадали при обстреле автотранспортного предприятия «Донгортех» по улице Ревякина. Еще один человек погиб в районе завода «Каргил».

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что погибшему мужчине приблизительно 45 лет. Анкетные данные устанавливаются.

Ранения получили:

- женщина 1978 г.р. – с осколочными ранениями головы и грудной клетки доставлена в нейрохирургическое отделение больницы им. Калинина;

-- мужчина 1975 г.р.- с осколочными ранениями правой голени и открытым переломом, в состоянии травматического шока, доставлен в травмпункт городской больницы № 24;

- мужчина 1976 г.р. – с осколочными ранениями головы и грудной клетки доставлен в больницу им. Калинина.

Предприятие «Донгортех» обслуживает порядка 40 автобусных маршрутов в столице Республики.

Тем временем, в Червоногвардейском районе Макеевки по ул. Фестивальной велосипедист 1979 г.р. наехал на сброшенную украинскими РСЗО противопехотную мину «Лепесток» и был ранен.

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