В честь 60-летия победы «Шахтера» в Кубке СССР в России пройдет матч с участием донецкой команды

Матч пройдет 12 августа. Фото: ФС ДНР

Юниорская сборная Республики проведет товарищескую встречу с командой «Знамя труда-2» в Подмосковье по случаю 60-й годовщины победы ФК «Шахтер» в Кубке СССР. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Футбольного союза ДНР.

- По приглашению футбольного клуба «Знамя труда» наши юниоры проведут 12 августа товарищескую встречу с командой «Знамя труда-2», — отметили в ФС ДНР.

Там добавили, что матч будет приурочен ко Дню физкультурника и 60-летию победы донецкого «Шахтера» в Кубке Советского Союза по футболу.

Напомним, 11 августа 1962 года на стадионе имени Ленина (ныне — «Лужники») в финале Кубка СССР по футболу сошлись донецкий «Шахтер» и «Знамя труда» из Орехово-Зуево. Победу со счетом 2:0 одержали «горняки». Голами отличились Валентин Сапронов и Виталий Савельев.

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