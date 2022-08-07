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Политика7 августа 2022 9:46

В Донецке ранены двое мирных жителей, один из них подорвался на мине

Украинские боевики снова «засеяли» минами «Лепесток» три района столицы ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
На минах «лепесток» уже подорвались 29 жителей ДНР. Фото: ТГ/Шевченко

На минах «лепесток» уже подорвались 29 жителей ДНР. Фото: ТГ/Шевченко

Сегодня, 7 августа в Донецке получили ранения двое мирных жителей. Один из них подорвался на мине «Лепесток».

- Украинские боевики с позиций в Красногоровке ведут обстрел жилых кварталов Кировского района Донецка с применением артиллерии НАТО калибром 155-мм. В результате обстрела по улице Соврасова в Кировском районе города ранена женщина, - сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Также сегодня утром в Донецке на противопехотной мине «Лепесток» во дворе частного дома по улице Добронравова, 9, минно-взрывную травму правой стопы получил мужчина 1959 г.р. Госпитализирован в городскую больницу № 17. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Продолжает поступать новая информация об использовании украинскими неонацистами запрещенных международными конвенциями противопехотных фугасных мин «Лепесток».

Мины обнаружены:

- в Киевском районе - по ул. Делегатская, на трамвайной остановке «Шахта Кировская» маршрута № 8;

- в Куйбышевском районе - по ул. Добронравова;

- в Петровском районе - по ул. Осоавиахима, ул. Комсомола Украины, ул. Юннатов, ул. Вахтангова, ул. Чибисова, ул. Брюханова.

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