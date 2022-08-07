В Донецке ранены двое мирных жителей, один из них подорвался на мине

На минах «лепесток» уже подорвались 29 жителей ДНР. Фото: ТГ/Шевченко

Сегодня, 7 августа в Донецке получили ранения двое мирных жителей. Один из них подорвался на мине «Лепесток».

- Украинские боевики с позиций в Красногоровке ведут обстрел жилых кварталов Кировского района Донецка с применением артиллерии НАТО калибром 155-мм. В результате обстрела по улице Соврасова в Кировском районе города ранена женщина, - сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Также сегодня утром в Донецке на противопехотной мине «Лепесток» во дворе частного дома по улице Добронравова, 9, минно-взрывную травму правой стопы получил мужчина 1959 г.р. Госпитализирован в городскую больницу № 17. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Продолжает поступать новая информация об использовании украинскими неонацистами запрещенных международными конвенциями противопехотных фугасных мин «Лепесток».

Мины обнаружены:

- в Киевском районе - по ул. Делегатская, на трамвайной остановке «Шахта Кировская» маршрута № 8;

- в Куйбышевском районе - по ул. Добронравова;

- в Петровском районе - по ул. Осоавиахима, ул. Комсомола Украины, ул. Юннатов, ул. Вахтангова, ул. Чибисова, ул. Брюханова.

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